Vali Akbıyık genç çiftin nikahını kıydı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümeyya Kavak ve Oğuzhan Yaşar çiftinin nikahını kıydı.

Hakkari’ye geldiği günden beridir sürekli halkla iç içe olan Vali İdris Akbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında birçok çiftin nikahını kıydı. Vali Akbıyık, belediye nikah salonunda Sümeyya Kavak ve Oğuzhan Yaşar çiftinin nikahını kıyarken, nikah şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar yaptı.

Nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az 3 çocuk sözünü hatırlatan Vali Akbıyık, çifte bir ömür mutluluklar diledi.