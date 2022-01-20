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Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şemdinli’de trafik kontrolleri sıklaştırıldı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe dışına çıkacak sürücüler uyarılıyor.
HAKKARİ 20.01.2022, 08:50
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe dışına çıkacak sürücüler uyarılıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe girişinde trafik kontrol noktasında sürücülerin bilgilendirildiğini belirterek, “Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekir. Trafiğe çıkmaları halinde zincir kullanmaları, muhtemel risk oluşturabilecek yolculuklardan kaçınmaları gerekiyor” dedi.