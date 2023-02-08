Şemdinli’de depremzedeler için yardım seferberliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde depremzedeler için yoğun kar yağışı altında yardım seferberliği devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesi için Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar seferber oldu.

Şemdinli kaymakamlığı bünyesinde öğretmenevinde toplanan malzemeler, gençler tarafından ivedilikle paketlenip araçlarla deprem bölgelerine yollandı.

İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın; sivil toplum kuruluşu, dernekler ve muhtarlarla ilçede yapılacak yardımlar konusunda toplantı gerçekleştirerek, koordineli bir şekilde yardımların bir an önce bölgeye sevk edileceğini belirtti.