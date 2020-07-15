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Şemdinli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE MEVLİT OKUTULARAK DUA YAPILDI.
HAKKARİ 15.07.2020, 19:30
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okutularak dua yapıldı.
Ulu Camii’nde düzenlenen programa Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için mevlit okutularak dua yapılmasının ardından şehitlerin anısına bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet süren gençleri Kaymakam Güven ve beraberindekiler ilçe merkezinde karşıladı.
Program, daha sonra Belediye Eğitim Birimi önünde açılan 15 Temmuz sergisinin ziyaret edilmesiyle son buldu.
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