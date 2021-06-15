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Şemdinli kırsalında EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında eski bir mevzi içerisine gömülü vaziyette uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

HAKKARİ 15.06.2021, 18:35
Şemdinli kırsalında EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında eski bir mevzi içerisine gömülü vaziyette uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-2 Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 15 Haziran 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Kelektepe mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılmış eski bir mevzi içerisine gömülü vaziyette 1 adet düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı EYP düzeneği, 1 adet altılı pil bloğu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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