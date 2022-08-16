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Şehit ailelerinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini makamında kabul etti.

HAKKARİ 16.08.2022, 16:59
Şehit ailelerinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini makamında kabul etti.

Göreve başladığı günden beri sürekli halkla iç içi olan ve onların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, merkez ve ilçelerden gelen şehit aileleri ile makamında bir araya geldi. Şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Türkiye’nin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış. Şehit aileleri bize emanettir” dedi.

Şehit aileleri ise Vali Akbıyık’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

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