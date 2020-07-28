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Ressam ve Küratör Uyanık’tan Vali Akbıyık’a ziyaret
RESSAM VE KÜRATÖR SİRET UYANIK HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
HAKKARİ 28.07.2020, 20:41
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Ressam ve Küratör Siret Uyanık, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Ressam ve Küratör Siret Uyanık, Vali Akbıyık’a muhteşem doğa güzelliği ve tarihi dokusundan çok etkilendiği söyleyerek, Hakkari’deki bir bölgenin tualine resmettiği tabloyu takdim ederek ilham veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine Hakkari kilime hediye etti.
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