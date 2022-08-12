Okul bahçesinde organik sebze yetiştiriciliği

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul bahçelerinde sebze yetiştirmeye başlandı.

’Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ ve ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projeleri çerçevesinde Çukurca’da bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde ekimi yapılan uygulama bahçesinde ilk mahsuller çıktı.

Bahçedeki ürünleri toplayan Kaymakam Hasan Kurt, “Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde tüm okullarda uygulama bahçesi oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, okullarımızın bahçelerini daha verimli kullanmak ve öğretmenlerimizin öğrencilerine ürün yetiştirmeyi uygulamalı olarak göstermesini sağlamaktır” dedi.