MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 189 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve MİT Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı tarafından icra edilen ortak olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 8 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.