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Minibüs yoldan çıktı: 5 yaralı
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.
HAKKARİ 23.10.2020, 11:56
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsün yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Dağlıca yolunda meydana geldi. Yeşiltaş köyünden Yüksekova ilçesine gelmekte olan 65 AAH 398 plakalı minibüsün yoldan çıkması sonucu Gülbeyaz Kartal, Seyran Kartal, Yahya Bartın, Sefer Kartal ve Asmin Kartal isimli 5 kişi yaralandı. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalenin ardında yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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