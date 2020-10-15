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Kümese dadanan başıboş köpekler tavukları telef etti

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KÜMESE DADANAN BAŞIBOŞ KÖPEKLER, 30 TAVUK VE 1 HOROZU TELEF ETTİ.

HAKKARİ 15.10.2020, 11:30
Kümese dadanan başıboş köpekler tavukları telef etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kümese dadanan başıboş köpekler, 30 tavuk ve 1 horozu telef etti.

Yeni Mahalle’de ikamet eden Ömerhan Uçak’a ait kümese gece saatlerinde başıboş köpekler dadandı. Çok sayıda hayvanının telef olduğunu ifade eden Ömerhan Uçak, gece kümesin kapısını kapattıklarını, köpeklerin zorlayarak içeri girdiğini söyledi. 30 tavuk ile 1 horozunun telef olduğunu belirten Uçak, büyük emek verdiği kümes hayvanlarının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşadığını kaydetti. Maddi zarara uğradığını vurgulayan Uçak, zararının karşılanması için yetkililere seslendi.

Başıboş köpek sürüsünün mahalleyi tehdit ettiğini de belirten Uçak, "Çocuklarımız, gençlerimiz geceleri rahat dışarı çıkamıyor. Köpek sürüsü yüzünden can güvenliğimiz yok. Yetkililerin başıboş köpek sürüsüne çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

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