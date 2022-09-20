Kaymakam Mızrak Umurlu Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, Umurlu Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Kuzey Irak’ıın Sınır Kapısında incelemelerde bulunan Kaymakamı Mızrak, "Önümüzdeki süreçte açılması yönünde devletimiz tarafından başlatılan çalışmalar bitme aşamasına geldi. Umurlu Sınır Kapısının açılmasının ilçemiz açısından oldukça önemli. Devletimizin bu yönde gerekli bütün adımları attı" dedi.

Yapılan incelemelerde Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da eşlik etti.