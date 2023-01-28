Kaymakam Çimşit, devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

İki sene önce Hakkari merkeze verilen doğalgaz ve ardından Yüksekova merkeze verilmek üzere çalışmalara başlandı. Doğalgaz altyapısı çalışmaları devam ederken, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, doğalgaz basınç düşürme tesislerinde incelemelerde bulundu. İpekyolu Caddesi üzerinde alt yapının toplanan doğalgaz merkezinin basınç tesislerinde yaptığı incelemelerden sonra yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Çimşit, Yapılan çalışmalardan dolayı firmaya teşekkür ederken, doğalgazın Yüksekova’ya hayırlı olmasını diledi.