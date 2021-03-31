Jandarmadan 286 personelle denetim

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki 27 noktada 286 personelle korona virüs denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 noktada 286 personelle 31 iş yeri, 2 kafe, restoran, kıraathane, 1 otel tesisi, 450 araç ve bin 936 şahsı denetledi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekiplerinin korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.