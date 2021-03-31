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Jandarmadan 286 personelle denetim

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki 27 noktada 286 personelle korona virüs denetimi yaptı.

HAKKARİ 31.03.2021, 08:28
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Jandarmadan 286 personelle denetim

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki 27 noktada 286 personelle korona virüs denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 noktada 286 personelle 31 iş yeri, 2 kafe, restoran, kıraathane, 1 otel tesisi, 450 araç ve bin 936 şahsı denetledi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekiplerinin korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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