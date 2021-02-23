HATSO’dan kursiyerlere malzeme desteği

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) girişimleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine dağıtılmak üzere tekstil ürünü kumaş, nakış ve dikiş malzemeleri ile enstrüman aletleri desteği yapıldı.

HATSO Başkanı Servet Taş, TOBB çatısı altında hizmet veren oda/borsalar olarak illerde ve bölgelerde her zaman sosyal sorumluluk bilinci ile başta ticaret ve ekonomi olmak üzere eğitim, kültür, sanat ve diğer birçok alanda bulundukları yerlerin gelişmesi, kalkınması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Taş, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’dan ilimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli meslek dallarında kurs gören özellikle bayan kursiyerlerin ürettikleri tekstil ürünleri ve el sanatı nakış ürünleri için malzeme ile gençlerimizin müzik becerilerini geliştirecek enstrüman talebinde bulunduk. Bugüne kadar ilimize yaptıkları kıymetli desteklerle her zaman yanımızda yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının değerli başkanı İbrahim Burkay, yine talebimizi olumlu karşılayıp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlere dağıtılmak üzere tekstil malzemelerini tarafımıza gönderdiler. Bizde bugün malzemeleri Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün de hazır bulunduğu, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde, HATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fazıl Özkan ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ile birlikte kurum müdürü Yurdagül Timur’a teslim ettik. Kıymetli desteklerinden dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.