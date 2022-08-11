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Hakkarili çocukların sahne heyecanı

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

HAKKARİ 11.08.2022, 11:27
Hakkarili çocukların sahne heyecanı

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen etkinlikler sürüyor. Birbirinden güzel şarkılar ve güzel sesler eşliğinde karaoke sahnesi kente renk kattı. Belediye görevlilerine isimlerine yazdıran çocuklar, sahne alarak şarkı seslendirdiler. Performansları ile herkesi kendisine hayran bırakan çocuklar, sahne heyecanı yaşayarak şarkılar seslendirdiler.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, ağustos ayı programı çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.

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