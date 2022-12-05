Hakkarili annelerin evlat nöbeti 37’nci haftada

Hakkari’de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 37’nci haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP’liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Kardeşi dağa çıkartılan Leyla Çiftçi, “30 Kasım tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz Topçu Uçman Çavuş Nedim Korkmaz’a Allah’tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağda indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarımız, terör öğütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımaktan kararlıyız” dedi