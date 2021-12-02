Hakkari’deki yangın hasarı 1 milyon TL üzerinde

Hakkari’nin Geçitli köyünde dün çıkan yangında köyün her türlü malzeme ihtiyacının olduğu depodaki zararın 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.

İHA Muhabirine açıklamada bulunan depo sahibi H. Cuma Duman, alt katının ahır, diğer 2 katı da depo olarak kullanılan binada çıkan yangında 1 milyon TL’nin üzerinde zararının bulunduğunu söyledi. 300 metrekare alan üzerinde devlet destekli 150 hibeli 3 katlı bina yaptığını ifade eden Duman, “Alt katı ahır, diğer 2 katı da depo olarak kullanıyorduk. İçinde 40 ton saman, 6 ton kömür, 7 ton odun, 8 ton kereste, ot biçme makinası, kaynak makinası, 2 su tankeri, 3 adet süt sağma makinası, 700 metre 40’lık su hortumu, elektrik malzemesi ve sayamadığım çok sayıda malzeme bulunuyordu. Geçitli köyü ve bağlı tüm köylerin ihtiyaçlarını burada karşılıyorduk. Burası köyün ilk ve tek hazır kıta deposu idi. Ben il dışında iken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale gelmiş. Köye yeni geldim. Depoda ben en çok üzen konu arılı kovan, kümes hayvanları ve güvercinlerin yanarak telef olması idi. Yangına canla başla müdahale eden Geçitli karakolu ve köy sakinleri, Durankaya beldesi sakinleri, Işık, Kamışlı köyü halkı çevre köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Cana gelmedi mala geldi. Buna da şükür ediyorum. Yetkililer inşallah gereğini yapacak ve beni mağdur etmeyecektir. Hasar tespiti yapıldı. Tutanaklar tutuldu” dedi.