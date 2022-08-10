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Hakkari’de ’Yol Arkadaşım’ filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada ‘Yol Arkadaşım’ filmi izledi.

HAKKARİ 10.08.2022, 08:23
Hakkari’de ’Yol Arkadaşım’ filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada ‘Yol Arkadaşım’ filmi izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Bu defa da dev ekranda ‘Yol Arkadaşım’ filmi izletildi.

Çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapılan etkinliklerin ağustos boyunca devam edeceği bildirildi.

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