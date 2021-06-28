banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!

Hakkari’de sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Hakkari’deki kırsal kesimlerindeki bölgelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

HAKKARİ 28.06.2021, 11:19
Hakkari’de sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Hakkari’deki kırsal kesimlerindeki bölgelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor. Kent merkezinden 35 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğü ile kırsal kesimde barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı. Can dostları kendi elleriyle büyük bir özenle besleyen belediye ekipleri, düzenli bir şekilde beslenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.
banner486
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner493