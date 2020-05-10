Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97845
ALTIN
388.020
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.7908
EURO
7.6935

Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

HAKKARİ'DE İFTAR SONRASI ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ÜÇ BİNANIN ÇATISININ UÇMASINA NEDEN OLDU.

Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

HAKKARİ'DE İFTAR SONRASI ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ÜÇ BİNANIN ÇATISININ UÇMASINA NEDEN OLDU.

10 Mayıs 2020 Pazar 04:16
7 Okunma
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Hakkari’de iftar sonrası etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına üç binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde ikamet eden Naif Yaşar, Ekrem Aldemir ve Salih Taş’a ait üç ayrı binanın çatısı etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle uçarken, mahalle içerisinde bir elektrik direğinin de devrilmesine neden oldu. Fırtınanın etkisi ile uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

Olay yerine Hakkari Belediyesi itfaiyesi gelerek vatandaşların çatılarına ulaşması için gerekli yardımlar sağladı.

Öte yandan, vatandaşlar devam eden yağıştan evlerinin etkilenmemesi için sahur vaktine kadar çalışarak çatılarına branda örtüp, küçük çapta onarım çalışmaları yaparak geçici önlemler almaya çalıştılar. Korku ve paniğe neden olan afette şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binaların çatılarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bina sahiplerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek, mağdur olduklarını söyledi. Yaşar, ’’İftardan sonra evde oturuyorduk yağmur yağdı ve rüzgar aniden evi salladı. Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses çıktı. Hemen yukarı çıktık rüzgar çatıyı komple uçurdu. Üç evde çatılar zarar gördü. Şu anda yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim