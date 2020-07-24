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Hakkari’de şehitler için mevlit programı düzenlendi
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VAN’DAKİ UÇAK KAZASI ŞEHİTLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ.
HAKKARİ 24.07.2020, 18:09
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van’daki uçak kazası şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.
H. Sait Camii’nin bahçesinde düzenlenen mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, polis memurları ve bazı kurum amirleri katıldı. Şehitler için okunan mevlidin ardından dualar edildi.
Program, yapılan ikramlarla sona erdi.
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