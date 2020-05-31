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Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİ BASKİ TEPE ÜS BÖLGESİ MEVKİİNDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI TARAFINDAN YAPILAN SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN İKİ ASKER İÇİN HAKKARİ DAĞ VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİ BASKİ TEPE ÜS BÖLGESİ MEVKİİNDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI TARAFINDAN YAPILAN SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN İKİ ASKER İÇİN HAKKARİ DAĞ VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:44
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Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan iki asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

30 Mayıs 2020 teröristlerle mücadele harekatı kapsamında Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Günay şehit oldu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi, Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit askerimizin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı helikopter ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na buradan da uçakla memleketleri Tokat ve Hatay’a uğurlandı.

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