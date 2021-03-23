Hakkari’de ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesinin her basamağının ayrı ayrı önem taşıdığını, bu süreçte tüm birimlerin projede üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirdiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Müdür Gür, “Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile çevrimiçi buluşmaları hem öğrenci hem de öğretmenleri sanatın birleştirici yönüyle ezgilerin ve resimlerdeki görsel zenginliğin dünyasına birlikte yolculuk etmelerini sağlamaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz, mesleki beceriler kazanırken bir yandan da bu proje ile sosyal bir çevre edinip, günlük hayatın stresini atabilecekleri ortamlarda bulunacak, yetenekleri doğrultusunda bir hobiyi hayatlarına katacaklardır. Bir mesleği icra etme yolunda, sadece mesleki bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Kazandıkları yeteneklerle mesleklerine katabilecekleri farklılıklar; ilerde bu öğrencilerimizin harika birer girişimci olması yolunda ilk adımları olacaktır. Projeye katılan gönüllü öğrencilerimize ve etkinliklerde görev alan öğretmenlerimize emeklerinden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.