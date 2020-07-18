Hakkari’de ‘Merkezim her yerde’ etkinliği

HAKKARİ (İHA) –Hakkari’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Merkezim her yerde’ etkinliği düzenlendi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Merkezim her yerde’ programı ile pandemi sürecinde uzun süre sosyal hayat, etkinlik ve aktivitelerden uzak kalan gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, etkinlikte hayata daha dirençli tutunmaya ve güçlü toplum inşa etme çabasıyla toplumun dert ve ihtiyaçlarıyla hemhal olup hizmete devam ettiklerini söylediler.