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Hakkari’de ‘Merkezim her yerde’ etkinliği
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAKKARİ'DE " MERKEZİM HER YERDE” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
HAKKARİ 18.07.2020, 11:21
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HAKKARİ (İHA) –Hakkari’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Merkezim her yerde’ etkinliği düzenlendi.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Merkezim her yerde’ programı ile pandemi sürecinde uzun süre sosyal hayat, etkinlik ve aktivitelerden uzak kalan gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, etkinlikte hayata daha dirençli tutunmaya ve güçlü toplum inşa etme çabasıyla toplumun dert ve ihtiyaçlarıyla hemhal olup hizmete devam ettiklerini söylediler.
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