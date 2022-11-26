Hakkari’de lapa lapa kar yağışı

Hakkari kent merkezinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yerini sis ve yağmurlu havaya bıraktı.