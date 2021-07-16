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Hakkari’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Hakkari Belediyesi tarafından 2021 yılı için kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

HAKKARİ 16.07.2021, 12:04
Hakkari’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu
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Hakkari Belediyesi tarafından 2021 yılı için kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “2021 yılı Kurban Bayramı süresince kurban satış yeri olarak Karşıyaka Mahallesi Gopsi mevkii olarak belirlenmiş olup, belirlenen alanın dışında başka hiçbir yerde kurbanlık satışına izin verilmeyecektir. Ayrıca kurban kesim yeri için de Pehlivan Mahallesi’ndeki Hakkari Belediyesi Mezbaha Tesisi belirlenmiştir. Kurban Bayramı boyunca kurbanlıkların Hakkari Belediyesi Mezbaha Tesisleri’nde kestirmek isteyen vatandaşlar komisyonca belirlenen ücret karşılığında kesim yaptırabilecekler. Halkımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye hizmetleri bayram süresince aksamadan devam edecektir. Vatandaşların bayram süresi buyunca kolaylıkla alışveriş yapabilecekleri canlı hayvan pazarı belediye ekiplerince sürekli olarak denetim altında tutulacak” denildi.
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