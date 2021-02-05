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Hakkari’de kar ve sis etkili oldu
Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar ve sisli havaya bıraktı.
HAKKARİ 05.02.2021, 10:21
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Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar ve sisli havaya bıraktı.Hakkari’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari’de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Tüm yerleşim yerlerinin açık olduğu kent için meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.