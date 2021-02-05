Hakkari’de kar ve sis etkili oldu

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar ve sisli havaya bıraktı.

Hakkari’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari’de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Tüm yerleşim yerlerinin açık olduğu kent için meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.