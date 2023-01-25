Hakkari’de husumetli iki aile barıştırıldı

Hakkari’de iki aile arasındaki husumet, aşiret liderlerinin devreye girmesiyle son buldu.

Yaklaşık 5 ay önce iki ayrı aşirete mensup Arsan ve Erdal aileleri arasında çıkan olayda bir kişi silahla yaralanmıştı. Huzursuzluğa neden olan olayda, birçok iş yerinin camları kırılmıştı. Aşiret liderlerinin devreye girmesiyle birlikte aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı.

Medrese Mahallesi’nde bulunan H. İsmail Sever’in evinde yapılan barış törenine aşiret liderleri Orhan Pirozbeyoğlu, Ali İhsan Zeydan, Metin Kurt, H. Mehmet Adıyaman, Necman Adıyaman ve her iki ailenin fertleri ve birçok aile büyüğü katıldı.