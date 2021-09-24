Hakkari’de gece yarısı “aşı seferberliği”

Hakkari’de "aşı seferberliği" mesaisi gece gündüz merkez, ilçe, belde, köy ve mahallerde devam ediyor.

Pandemi ile mücadelede önemli bir yere sahip olan aşı seferberliği, tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de hızla devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği her yerde vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunarak, maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine elde bırakılmaması konusundaki uyarılarını sürdürüyor. Hakkari’de gecesini gündüzüne katarak mesai gözetmek sizin aşı çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları gece yarısı Dağgöl Mahallesi’nde anons yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti. Ambulansın etrafında toplanan bazı vatandaşlar ilk bazıları ise ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Sağlık ekiplerimiz her yerde bütün vatandaşlarımızı aşılamaya gayret ediyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza ve gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.