Hakkari’de fırınlar titizlikle denetlendi

Hakkari Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ve ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, fırın ve marketlerde belli periyotlarla gerçekleştirdikleri ekmek gramajı ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, unlu mamul üretimi yapılan işletmeler büyük bir titizlikle denetlendi.

Müdür Demir, halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun koşullar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden koşullar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.