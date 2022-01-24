Hakkari’de donan su şebekeleri onarılıyor

Hakkari Belediyesi, lapa lapa kar yağışı altında donan içme suyu arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari’de, belediye ekipleri zor şartlar altında meydana gelen arızaları gidererek suların akmasını sağlıyor. Kıran ve Halife Dervişin mahallelerinin birleştiği DSİ binası arkasındaki su şebekesi hattında onarım çalışması yapan ekipler, ağır iş makineleri ile donan zemini uzun uğraşlar sonucu açarak arızayı tespit etti. Lapa lapa kar yağışı altında donan şebekeyi çözmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadılar. Bir haftadır donan şebekenin açılması ile birlikte mahallelere yeniden su verileceği belirtili.

Mahalle sakinleri, kar yağışı altında donan şebekelere müdahale eden belediye ekibine teşekkür ettiler.