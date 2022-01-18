Hakkari’de buz ve karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere değişik noktalarda kar ve buzla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Hakkari Belediyesi tarafından 16 araç ve 40 personelle sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çarşı merkezinin değişik noktalarındaki kar yığınları ve geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımıyla temizlenirken, toplatılan kar ve buz yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Son günlerde havaların soğuması ile birlikte caddelerin adeta buz patenine dönüştüğünü ifade eden esnaf, sabah saatlerinde bir taraftan kar diğer taraftan ise buzla mücadele çalışması başlatan belediye ekiplerini teşekkür etti.