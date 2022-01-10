Hakkari’de 95 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saat 16.30 itibarı ile Hakkari genelinde 26 köy ve 69 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.