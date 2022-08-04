Hakkari’de 91 bin 869 kişiye afet eğitimi verildi

Hakkâri’de yürütülen "Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem-Yangın Tatbikatları" bünyesinde 91 bin 869 öğretmen, öğrenci, personel ve veliye eğitim verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda kurum personeline verilen eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Hizmetlerimizi insan odaklı yürütüyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla çalışanlarımızın her yönüyle donanımlı olmasını hedefliyor, bu eğitimleri çok önemsiyoruz. İçişleri Bakanlığımızca, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risk azaltma ve önlem alma konusunda, davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2022 yılı ‘Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede tüm Türkiye’de ‘Afet Tatbikat Seferberliği’ başlatıldı. Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sivil Savunma ve İş Güvenliği uzmanlarımız; arama kurtarma ve ilk yardım eğitmenlerimizle birlikte, afet bilinci oluşturmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda; öğrenci, öğretmen, veli ve personellerimize yönelik eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bugün de kurum binamızda tüm personellerimizle birlikte AFAD İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde afet farkındalığının geliştirilmesi çerçevesinde eğitim ve yangın tatbikatı icra ettik. Afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranış oluşturma sorumluluğuyla müdürlüğümüz ve paydaş kurumumuz AFAD işbirliğiyle şimdiye kadar ilimiz genelinde 91 bin 869 öğretmen, öğrenci, personel ve velimize afet eğitimi verildi. Resmi ve özel okullarımızdaki tüm idari personel, öğretmen ve öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Emeği geçen eğitmenlerimize ve paydaş kurumumuz AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikata; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve AFAD Şube Müdürü Ferit Güney ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri ve personeli katıldı.