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Hakkari’de 328 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ 20.01.2021, 10:05
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Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hakkari merkezde 22 köy ve 54 mezra, Çukurca’da 8 köy ve 14 mezra, Derecik’te 2 köy ve 9 mezra ile Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı.Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.