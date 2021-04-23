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Hakkari’de 23 Nisan polis konvoyu

Hakkari’de polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

HAKKARİ 23.04.2021, 20:38
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Hakkari’de 23 Nisan polis konvoyu

Hakkari’de polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İl Emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, bazı ekip otolarıyla zırhlı araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Konvoy oluşturup 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaşan polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak oldu.
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