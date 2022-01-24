Hakkari’de 16 iş makinesiyle kar taşınıyor

Hakkari’de 16 araç ve 40 personelle kar taşıma çalışmaları devam ediyor.

Kentin 15 değişik mahalle yolunu yeniden ulaşıma açan belediye ekipleri, çarşı merkezindeki kar yığınlarını şehir dışına taşımaya devam ediyor. 16 araç ve 40 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında caddelerde toplatılan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. 3 gündür devam eden kar yükleme çalışmaları geceli gündüzlü devam ederken, tonlarca karının kent dışına çıkartıldığı belirtildi.