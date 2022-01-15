Hakkari’de 109 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle 109 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, saat 08:30 itibarı ile 22 köy, 87 mezra olmak üzere 109 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.