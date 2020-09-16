Hakkari Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK'IN İSMİNİ KULLANARAK PARA TALEP EDEN DOLANDIRICILIĞA KARŞI VALİLİK BİR AÇIKLAMA YAPTI.
Hakkari Valiliği, Vali İdris Akbıyık’ın ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde valiliğimize ve emniyet birimlerimize gelen şikâyetlerden, Valimiz İdris Akbıyık’ın adı kullanılarak vatandaşlarımızdan telefon, internet gibi diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla ‘bağış’, ‘yardım’, ‘engelliler yararına akülü araba için maddi katkı’, ‘şehit ailelerine destek’ gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği duyumları alınmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanlarında ise konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve valiliğimizin (0438) 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hâkim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli; yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz" denildi.
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