Hakkari Valiliği tanıtım kitapları bastırdı

Hakkâri Valiliği, ilin tarihi yapısı, kültür sanatı, coğrafi konumu, folkloru, mutfağı ve fotoğraf albümünden oluşan tanıtım kitapları bastırdı.

320 sayfalık il yıllığı içeriğinde Hakkâri’nin tarihi, coğrafi özellikleri, ilin nüfus ve yerleşme planı, ekonomisi, turizmi, kültürü, mimari ve sanat mirası, yetişen âlim ve şairlerle ilgili bilgiler yer alıyor. Hazırlanan il yıllığının yanı sıra her biri 96 sayfadan oluşan "Hakkâri El Sanatları", "Hakkâri Folkloru", "Hakkâri Turizmi", “Hakkâri Mutfağı” ile içerisinde Hakkâri ile ilgili değişik fotoğrafların yer aldığı 214 sayfalık "Hakkâri Albümü" de bastırılarak halkın beğenisine sunuldu. Hakkâri’nin tanıtımı ile ilgili zengin bir içeriğe sahip olan ve her birinden bin adet basılan toplam 6 farklı kitap; Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, bakanlıklara, 80 il valiliğine, üniversitelere, yazarlara ve turizmle ilgili kuruluşlara gönderilecek.

Hakkâri tanıtım kitapları aynı zamanda kütüphanelerde ve ülke genelinde organize edilecek olan fuarlarda da yer alacak.