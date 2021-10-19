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Hakkari Üniversitesinde akademik yıl açılışı

Hakkari Üniversitesinin akademik yıl açılışı törenle yapıldı.

HAKKARİ 19.10.2021, 15:27
Hakkari Üniversitesinde akademik yıl açılışı

Hakkari Üniversitesinin akademik yıl açılışı törenle yapıldı.

Medrese Mahallesi’nde bulunan Meydan Medresesinde yapılan akademik yıl açılışına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Başkan Yardımcısı Av. Zeydin Kaya ve öğretim görevlileri katıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari tarihi hakkında bilgiler vererek açılışa katılanlara teşekkür etti.

Vali İdris Akbıyık ise eğitimde Hakkari’de çok iyi durumda olduklarını belirterek, daha da gayret sarf edeceklerini söyledi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Derya Özdemir’in resim sergisini gezdi.

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