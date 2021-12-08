Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce ’’Biz Size Yeteriz’’ projesi kapsamında ’Polis İçin Bir Yazı Bir Çizi’ şiir ve resim yarışmasından dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce öğrencilerin becerilerini, polis sevgisi ve onlara ilişkin duygularını anlatmaları amacıyla il genelinde düzenlenen yarışmaya yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren ilk, ortaokul ve lise öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, çocuklar ve gençleri sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirmenin önemine değindi. Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini ve güzel çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Pınar, ‘Şehit’ şiirini yazan öğrenciyi alnından öperken öğretmenlerini de tebrik etti.

Programda şiir dalında ödül alan öğrenciler şiirlerini okudu. Dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verilen törene, Emniyet Müdür yardımcılar Murat Soysay, Savaş Şimşek, Fatih Ünsal, Özel Hareket Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şiir yarışmasında Şehit Selahattin İlköğretim Okulundan Berna Demir, Yahya Musab Tan, Taha Aydın Kurşun, Nurjin Tuna, Çimenli İMKB Ortaokulundan Dicle Adıyaman, Ömür Adıyaman, Anadolu Lisesinden Habil Kuş, Cumhuriyet Anadolu Lisesinden İbrahim İbrahimoğlu, Fen Lisesinden Zozan Altun dereceye girdiler.

Resim yarışmasında ise Şehit Selahattin İlköğretim Okulundan Eymen Adar Kahraman, Emre Adar Şefek, Fatma Bor, Şehit Devriş Yalım Ortaokulunda Ebrar Özdemir, Oğuz Çiftçi, Rojbin Arslan, Güzel Sanatlar Lisesinden Ayhan Kartal, Hamdi Kaynak ve Ceylan Kaçar dereceye girdiler.