Hakkari heyetinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki belediye başkanlarından oluşan bir heyet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.

Hakkari heyeti, ilçelerde bulunan hastanelerin doktor ve cihaz eksikliklerini ve bölgenin diğer sorunları hakkında görüşmelerde bulunarak, sağlık alanındaki gelişmelerden dolayı da Bakan Koca’ya teşekkür etti.