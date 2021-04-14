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Hakkari Emniyet Müdürü Aydın gazetecilerle bir araya geldi

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gazetecilerle bir araya geldi.

HAKKARİ 14.04.2021, 21:54
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Hakkari Emniyet Müdürü Aydın gazetecilerle bir araya geldi

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gazetecilerle bir araya geldi.

Hakkari’ye atandığı günden beri yöre halkının gönlünde taht kuran İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, polis evinde ildeki gazetecilerle bir araya geldi. Aydın, “Hakkari’yi çok sevdim. Buradan uzaklaşamadığım için mutluyum. Vicdanım rahat gidiyorum. Yine bir ayağımız ve gönlümüz burada olacak. Yarım kalan projelerimize hayat verecek çok değerli bir meslektaşımız S. Mete Pınar’ın Hakkâri’ye atanması beni ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

Aydın, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, “Artık Van’da da bir eviniz var” dedi.

Aydın, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş’ın veda gecesinde okuduğu şiirle gazetecilere veda etti.
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