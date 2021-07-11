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Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından refüjdeki çiçek dikme çalışmalarının ardından caddeler tazyikli suyla yıkandı.

HAKKARİ 11.07.2021, 12:42
Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı
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Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından refüjdeki çiçek dikme çalışmalarının ardından caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Belediye ekipleri tarafından refüjlere değişik renkte çiçekler dikildi. Yapılan çalışmaların ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere tüm caddeler tazyikli suyla yıkandı. Sabah saatlerinde başlatılan cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları kendin değişik noktalarında devam ediyor.
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