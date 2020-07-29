Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti
HAKKARİ BELEDİYESİ, KURBANLIK PAZAR YERİNDE DENETİMLERDE BULUNARAK SATICILARIN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILADI.
Hakkari Belediyesi, kurbanlık pazar yerinde denetimlerde bulunarak satıcıların içme suyu ihtiyacını karşıladı.
Kent merkezinden iki kilometre mesafede bulunan Sümbül Mahallesi Belediye Otogarı altındaki bölgede kurbanlık alım telaşı sürüyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, kurbanlık satış noktasına içme suyu hizmeti verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise hayvanları sağlık taramasından geçirerek küpe kontrolü yaptı.
Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyleyerek, vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı. Yetkililer, “Kurban Bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Düzenli ve steril kapalı alanların oluşmasını sağladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. İtfaiye ekibi içme suyu hizmetinde bulundu. Veteriner ekipleri kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi” dedi.
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