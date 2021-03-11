Hakkari Belediyesinden genel temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri kentin değişik noktalarında genel temizlik çalışması başlatarak cadde ve sokakları yıkadı.

İtfaiye, temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğü ekipleri, bazı mahalleler ile çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda genel temizlik yaptıktan sonra tazyikli suyla yıkadı. Ekiplerin başında bir an olsun ayrılmayan İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan çöpleri toplayarak tıkanan kanalları açıldıktan sonra her tarafı tazyikli suyla yıkadıklarını belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri toplarken, fen işleri müdürlüğü ekipleri ise tıkanan kanalları açtı. 3 ayrı birimin birlikte müdahale ettiği cadde ve sokaklar temizlenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.