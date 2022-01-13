Hakkari Belediyesinden fiyat etiketi ve liste denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince cafe ve restoranlarda denetim yapıldı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler; restoran, cafe ve birçok perakende satış yapan iş yerinde denetimler gerçekleştirerek, bu iş yerlerinin girişine fiyat listesi asmaları konusunda uyarılarda bulundu. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgi vererek bu kurallara uyulmaması durumunda gerekli idari para cezasının uygulanacağını belirten ekipler, denetimlerin sıkılaşacağını ifade ettiler. Demir ve Çiftçi, "Ekiplerimiz, restoran, cafe ve benzeri yerlerin giriş kısmında fiyat tabelaları asmaları ya da satılan ürünün üzerinde fiyat etiketinin olması yönünde uyarılarda bulunuyor. Kanun maddelerine uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı işletmelere bildiriliyor. Burada amaç, vatandaşın etiket ve tarifeleri görerek, bilerek, karşılaştırarak, bilinçli alışveriş yapmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemektir” ifadelerini kullandılar.