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Hakkari Belediyesinden çevre temizliği

Hakkari’de çöp ve inşaat hafriyatının döküldüğü cadde kenarları belediye ekipleri tarafından temizlenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

HAKKARİ 22.09.2021, 12:33
Hakkari Belediyesinden çevre temizliği

Hakkari’de çöp ve inşaat hafriyatının döküldüğü cadde kenarları belediye ekipleri tarafından temizlenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kentin en işlek caddesi olan Medeni Sancar Caddesi üzerindeki Aşanlar Kavşağı yakınında ikamet eden ailelerin şikayeti üzerine Hakkari Belediyesi ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra hemen çalışma başlattı. Ekiplerin çöp ve molozları iş makineleri ile topladığı bölge, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. Çöp ve molozların temizlenmesiyle cadde güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Zabıta Müdürü Adil Demir, caddelerin kenarına çöp ve moloz bırakanlar hakkında cezai işlem başlatacakları konusunda mahalle sakinlerini uyardı.

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